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Salep Faydaları Nelerdir? Salep Tarifi

Salep sindirim sistemi, stres ve birçok konuda bizlere fayda sağlar. Özellikle dinlendirici ve ısınmaya yardımcı olması sebebiyle kış ve sonbahar aylarında oldukça tercih ediliyor. Salep ne zaman tüketilir? Salep nasıl yapılır? Hem lezzetiyle hem de faydalarıyla oldukça popüler olan salep için merak edilenler...

Ekleme: 13.11.2021 - 17:30 Güncelleme: 13.11.2021 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Salep Faydaları Nelerdir? Salep Tarifi
Salep mis gibi kokusuyla ve mükemmel lezzetiyle özellikle kış aylarının favori içeceğidir. Zor bir bitkiden elde edildiği için oldukça değerli olan salep faydaları açısından da vücudumuz için çok değerli. Aktarlarda satılan saf ve toz salep lezzetli ve sağlıklı olması açısından çok önemli bu yüzden marketteki karışımları değil aktarlardaki gerçek toz saleplerin kullanılması tavsiye ediliyor. Salep faydaları ve güzel lezzetiyle çoğu kişinin ilgisini çekiyor. Salep nasıl yapılır ve salep faydaları için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Gerçek Salep Nasıl Yapılır?


Evde oldukça pratik bir şekilde salep hazırlayabiliriz. Kafelerdeki veya markette satılan hazır saleplerden çok daha lezzetli ve sağlıklı olan evde salep yapımı için önce saf ve gerçek salep tozuna ihtiyacımız vardır. Salep tarifi yaparken doğal süt kullanmanız çok daha güzel olmasını sağlayacaktır fakat marketlerde bulunan sütlerle de pişirebilirsiniz. Evde gerçek salep nasıl yapılır? Yarım litre için istediğiniz yoğunluğa göre 1 veya 2 tatlı kaşığı toz salep kullanabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı şeker önerilmektedir fakat siz kendi zekinize göre miktarı azaltıp arttırabilirsiniz.

Salep, süt ve şeker üçlüsünü bir tencereye koyarak tel çırpıcı yardımıyla kısık ateşte pişirin. Sürekli karıştırmanız dibinin tutmasını ve topaklanmayı önlemek için oldukça önemlidir. İçine aroma katmak için vanilya veya çubuk tarçın ekleyerek daha da lezzetlendirebilirsiniz. Yaklaşık yarım saat sonra üzerinde köpükler çıktığında ve kıvamı yoğunlaştığında ocaktan alarak servis edebilirsiniz.

Salep Faydaları Nelerdir?


Salep faydaları genellikle herkesin lezzeti dolayısıyla tercih edilmesinden pek fazla bilinmez. Salep faydaları ona olan sevginizi ikiye katlayacak derecede fazladır. Salep öncelikle kabızlık ve şişkinlik sorunlarına çare olur. Sindirimi kolaylaştırır ve hemoroid hastalığının etkileriniz azaltır. Hafızayı ve beyni güçlendirerek zindelik sunar. Öksürük ve bronşit içinde tercih edilen salep regl ağrısına iyi gelir. Yağ yakımını arttırır ve vücudun ısınmasını sağlar. Vücudun şeker ihtiyacını karşılayarak diyetlere yardımcı olur.





Salep Nasıl Üretilir?


Salep şifa kaynağı olmasıyla tadı damağında bırakan lezzetiyle çoğu kişi tarafından severek tüketilir. Salep orkide çiçeğinin yumurtasından üretilmektedir. Bu orkide bitkisi genellikle mor renklidir. Çok güzel ve estetik görünmesi açısından süs için de yetiştirilir. Salep nasıl elde edilir? Bu bitkinin toprak altında bulunan kısmına yumru deniliyor. Bu bölüm toz haline getirilir ve her derde deva salep meydana gelmiş olur.




Salep Ne Zaman Tüketilir?


Salep çoğu kişinin severek tükettiği içecekler arasında. Çoğu kişi bu sebeple salep ne zaman tüketilir sorusunu merak ediyor. Salep tüketmenin herhangi bir saati bulunmaz. Fakat genellikle öğle ve akşam yemeklerinden sonra tercih edilir. Günde iki fincana kadar salep içebilirsiniz. İki fincandan fazla tükettiğiniz takdirde bazı sağlık problemleri ortaya çıkabilir.

Salep Fiyatı


Salep fiyatı da bu konular arasında merak edilenlerdendir. Salep için dikkat edilmesi gereken özellikler arasında doğal ve taze olması bulunur. Doğal ve taze salepler kişi için çok daha sağlıklı olacaktır. Aktarlardan gerçek salep tozunu bulabilirsiniz. Marketlerden alacağınız bazı salepler doğal ve taze olmayabilir. Bu noktada dikkatli olmanız gereklidir. Salep fiyatları 150 gramlık paketler halinde satıldığında 30-40 lira arasında değişiklik gösterir.


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