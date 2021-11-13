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Beyaz Gazete
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MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Ekleme: 13.11.2021 - 20:48 Güncelleme: 13.11.2021 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen 'Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi' dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

'Sayın Genel Başkan'ımız esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı'na 'Milli Şuur Nişanı'nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. Ayrıca, Türkiye'yi temsilen Aksakallılar Konseyi'ne atanan Sayın Binali Yıldırım'ı da telefonla arayarak gönülden kutlamıştır.'

Açıklamada, Bahçeli'nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.


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