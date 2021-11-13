

Ekşi Maya Nasıl Yapılır?

Yoğurttan Ekşi Maya Nasıl Yapılır?





Ekşi Maya Nasıl Saklanır?

Hamur işlerinde kullanılan ve ekşi ve hoş bir tat sağlayan ekşi maya, su ile unun tepkimeye girerek fermente olmasını sağlar.sorusu evinde taze ve lezzetli tarifler yapmak isteyen kişilerin merak ettiği sorular arasındadır. Sağlığa olan faydalarıyla da özellikle ekmek tariflerinde çoğu kişinin tercihi haline geliyor. Ekşi maya kolayca yapılmamasına rağmen çoğu kişinin evinde yapmayı sevdiği ve uğraşmayı göze aldığı sağlığa oldukça faydalı bir mayadır. Mayayı elde ettikten sonra çoğu kişi tarafından merak edilen sorular arasındasorusu yer alıyor.vesoruları için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Ekşi mayayı hazırlamak 10 gün sürse bile ihtiyacı olan malzemeler bakımından oldukça basittir. Un ve su ile kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz mayanız için istediğiniz unu tercih etmekte özgürsünüz. 1 çay bardağı istediğiniz çeşitteki unu 1 çay bardağı ılık su ile buluşturursanız ekşi maya yapımı için ilk adımı tamamlamış olacaksınız.Karıştırdığınız unu ve suyu üzerini kapatarak güneş görmeyen bir yerde saklamanız gerekir.3 gün boyunca bu şekilde beklemesi gereklidir. Üçüncü gün açtığınızda mayanızın üzerinde kabuklar oluşur. Ayrıca renk değişikliği de bu üç gün sonunda beklenen değişimler arasındadır. Bu kısımları tahta kaşık ile almanız ve aynı şekilde 1 çay bardağı un ve 1 çay bardağı ılık su eklemelisiniz. 10 gün boyunca bu döngüyü takip ettikten sonra ekşi mayanız hazır hale gelecek.Ekşi maya yapımı çoğu kişi tarafından oldukça zahmetli bulunmaktadır. Bu sebeple ekşi yoğurttan maya olur mu sorusu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Ekşimiş yoğurttan üretilen ve yapımı sadece 1 gün süren maya bu sebeple çoğu kişi tarafından tercih ediliyor.1 su bardağı ekşi ev yoğurdu alınarak ayran haline gelene kadar çırpılır. 1 avuç nohut ve 1 çay kaşığı tuz içine eklenir. Ağzını sıkıca kapatıp fırın içerisinde veya oda sıcaklığında 1 gün bekleterek kolayca ekşi mayanıza sahip olabilirsiniz.Ekşi maya yapıldığında ömür boyu süren bir raf ömrüne sahip olmaktadır.Fakat ekşi mayayı arada sırada beslemek ve saklama koşullarına düzgün bir şekilde uymak gereklidir. Ağzını sıkıca kapatarak buzdolabına koyduğumuz ekşi mayanın her ne kadar fermantasyonunu da yavaşlar fakat durmaz. Bu sebeple arada yine ekşi mayayı beslemek gerekir. Tam bu noktada ekşi maya nasıl beslenir ve ekşi maya nasıl saklanır sorusu ortaya çıkar.Mayayı yaptığınız ilk zamanlarda üç günde bir beslemeniz lazımdır. Fakat mayanız olgunlaşmaya başladığı zaman on günde bir yapmanız yeterli olacaktır. Çoğalan mayanızın işe yaramayan kabuklu kısımlarını ayırıp ilk başta yaptığınız karışımı eklemek ekşi maya nasıl beslenir sorusu için cevap niteliğindedir.