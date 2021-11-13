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Beyaz Gazete
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Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz mesajı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz için taziye mesajı yayımladı.

Ekleme: 13.11.2021 - 17:23 Güncelleme: 13.11.2021 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz mesajı!
Devlet Bahçeli mesajında:

"İstanbul Ataşehir'de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum." ifadelerinş kullandı.

İşte MHP Liderinin paylaşımları:

Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir.

İstanbul Ataşehir'de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum.

Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.
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