Malatya'da korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli bir biçimde hissedildi. Henüz bir olumsuz bilgi paylaşılmadı.

Malatya'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak saptandu.Saatler 12.19'u gösterdiğinde meydana gelen depremin derinliği 6.93 KM derinlikte oluştu.AFAD MALATYA DEPREMİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞTIAFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem ile ilgili tüm detayları paylaştı.AFAD'ın paylaşımında şu bilgiler yer aldı:Büyüklük : 4.7 (Mw) Yer : Pütürge (Malatya) Tarih-Saat : 12.11.2021, 12:19:13 TSİ Enlem : 38.2458 N Boylam : 38.7913 E Derinlik : 6.93 kmVALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİMalatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, "Pütürge İlçemizde saat 12.19'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır, Depremden etkilenen bölgede İl AFAD Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizce saha tarama çalışmaları yapılmaktadır." dedi.