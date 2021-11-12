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Kadıköy’de, Mine Kırıkkanat’a tokatlı saldırı

Kaldırımda bebek arabası ile yavaş yürüyen turist kadına tepki gösteren Kırıkkanat, tokatlı saldırıya uğradı. Kadın turist ile yanındaki adamın, Kırıkkanat’ı tartakladığı anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy’de, Mine Kırıkkanat’a tokatlı saldırı
Ekleme: 12.11.2021 - 12:43 Güncelleme: 12.11.2021 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy’de, Mine Kırıkkanat’a tokatlı saldırı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 11 Kasım günü akşam saatlerinde gazeteci Mine Kırıkkanat ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uyruklu çift arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Kırıkkanat, kaldırımda yavaş ilerlediği için önündeki bebek arabalı kadına tepki gösterince kadın turist, Kırıkkanat'a saldırdı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a, erkek turist gelerek tokat attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, araya girdi.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Kırıkkanat, daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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