Dünyada bir ilk: Koronavirüs tatbikatı

İsrail hükümeti koronavirüs salgını kapsamında oluşabilecek yeni bir varyanta karşı Kovid-19 tatbikatı gerçekleştirdi.Tatbikat, savaş oyunları tatbikatı formatında gerçekleştirildi ve başbakan Naftali Bennett tarafından yönetildi.DELTA VARYANTI DÖNEMİNDEN ÇIKIYORUZİsrail Başbakanı Bennett, pandemide dördüncü dalganın geride kaldığını ve İsrail'in Delta varyantı sürecinden çıkma dönemine girdiğini ancak diğer yandan virüse karşı mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Bennett, "Tatbikatları ve kendimizi sınamayı sürdürüyoruz. Durumu yakından takip etmek ve her tür senaryoya hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.ASLINDA VAR OLMAYAN ÖLÜMCÜL VARYANT: OMEGAİsrail hükümetinden yapılan açıklamada, tatbikata konu olan ölümcül 'omega varyantının' ülkede olmadığı, hükümetin tatbikatla ölümcül bir varyanta karşı devlet dairelerinin ve ulusal kurumların yeteneklerinin test edildiğini bildirdiler.DÜNYADA BİR İLKKudüs yakınlarındaki nükleer patlamaya dayanıklı bir sığınaktan yönetilen tatbikat, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Tatbikat kapsamında seyahat kısıtlamaları, kapanma önlemleri, sokağa çıkma yasağı, karantina politikası ve turizme yönelik önlemler de ele alındı.İsrail sağlık bakanlığı Çarşamba günü 475 yeni Kovid vakası bildirdi. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda başka bir dalganın veya başka bir varyantın ortaya çıkabileceği konusunda uyarırken hükümet, 5-11 yaş arası çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağına bu hafta karar verecek.