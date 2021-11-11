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Samsung’dan Apple’a gönderme

Apple, tüm Apple cihazlarıyla uyumlu parlatma bezini ülkemizde 200 TL'ye satışa sunmuştu. Eleştirilerin hedefi olan Apple'a Samsung'dan karşı hamle geldi. Samsung birçok kişinin tepkisine neden olan beze gönderme yaptı.

Ekleme: 11.11.2021 - 11:53 Güncelleme: 11.11.2021 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Samsung’dan Apple’a göndermeApple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Unleashed etkinliği ile yeni MacBook Pro, AirPods 3 ve şlrketin yeni çipleri M1 Pro ve M1 Max modellerini duyurmuştu.

ABD'li şirket, ardından Türkiye resmi sitesini yeniledi ve tanıtılan ürünlerin fiyatlarını açıkladı. Bu ürünlerden belki de en dikkat çekici olanı ise tüm Apple cihazlarıyla uyumlu parlatma beziydi.

Yurt dışı fiyatı 19 dolar olan bu basit bez, ülkemizde 199 TL'ye satışa sunulunca, birçok sosyal medya kullanıcısı yüksek fiyatlandırmadan dolayı Apple'ı eleştirdi.

SAMSUNG KENDİ BEZİNİ SATIŞA SUNACAK

Güney Koreli Samsung, Almanya'daki Galaxy S20 sahiplerine ücretsiz temizlik bezleri vereceğini duyurdu ve Apple'a gönderme yaptı.

Böylece Apple'ın yüksek bir fiyata sattığı bez, Galaxy S20 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak.

Samsung'un parlatma bezi, 20 x 20 cm boyutlarında ve Apple'ın parlatma bezinden biraz daha büyük. Ayrıca kumaş kalitesinin de benzer olduğu söyleniyor.

Samsung, bu yolla Apple'la bir kez daha dalga geçme şansı bulmuş oldu. Ne yazık ki, kampanya yalnızca Almanya'da geçerli.

ELON MUSK DA ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından açıklama yapan Apple CEO'su Tim Cook, herkesi İstanbul'da açılan yeni Apple mağazasına davet etmişti.

Ünlü milyarder Elon Musk ise, Cook'un Tweet'ine cevap vererek, "Gelsinler de bez mi görsünler?" demişti.

DAHA ÖNCE DE DALGA GEÇMİŞTİ

Samsung, daha öncesinde iPhone 7’den itibaren kaldırılan 3,5mm kulaklık girişini ve çentik kullanımını da eleştirmişti. Bunun yanı sıra şirket üst düzey telefonlarında yüksek ekran kasa oranına ev sahipliği yapıyor olsa da, kulaklık girişini kaldırdı ve yakında çıkacak Galaxy Tab’ın çentikli bir tasarımla geleceği söyleniyor.
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