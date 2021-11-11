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İstanbul'da korkutan patlama

Eyüpsultan'da iki katlı işyerinin birinci katındaki dükkanda bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekleme: 11.11.2021 - 13:59 Güncelleme: 11.11.2021 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korkutan patlama
Eyüpsultan'da iki katlı işyerinin birinci katındaki dükkanda bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

1 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


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