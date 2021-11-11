İstanbul'da korkutan patlama
Eyüpsultan'da iki katlı işyerinin birinci katındaki dükkanda bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eyüpsultan'da iki katlı işyerinin birinci katındaki dükkanda bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.
1 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.