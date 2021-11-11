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HDP'nin savunması Yargıtay'da!

Anayasa Mahkemesi HDP'nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin'in bir ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.

HDP'nin savunması Yargıtay'da!
Ekleme: 11.11.2021 - 10:07 Güncelleme: 11.11.2021 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin savunması Yargıtay'da!
Anayasa Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay Savcısı incelemenin ardından 1 ay içerisinde mütalaa verecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü hazırlayarak Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra AYM tarafından belirlenecek tarihlerde Başsavcı sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Sonraki aşamada, davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, yüksek mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde üyeler kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

3'te 2 oy çokluğuyla karar verilebilecek

Davayı 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla karar verilebilecek.

İKİ FARKLI KARAR VERİLEBİLİR
AYM dava konusu fiillerin ağırlığına göre iki farklı karar verebilir. HDP temelli kapatılabilir ya da kapatmak yerine, partiye sağlanan hazine yardımının tamamı ya da bir kısmı kesilebilir.

Eğer, Yüksek Mahkeme HDP'nin kapatılması yönünde karar verirse, iddianamede adı geçen 471 HDP'li yönetici ve milletvekiline 5 yıl siyasi faaliyette bulunma yasağı getirilecek.
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