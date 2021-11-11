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Başak Demirtaş'a hapis cezası verildi!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a, 'gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı' iddiasıyla 2018 yılında açılan davada hapis cezası verildi.

Başak Demirtaş'a hapis cezası verildi!
Ekleme: 11.11.2021 - 18:15 Güncelleme: 11.11.2021 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
Başak Demirtaş'a hapis cezası verildi!
Beş yıldır tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'a gerçeğe aykırı sağlık raporu aldığı iddiasıyla, raporu düzenleyen Dr. R. B. ile birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Cezanın ardından yazılı bir açıklama yapan Başak Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerinin söz konusu dönemde ağır sağlık sorunları yaşadığını belirtti.
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Başak Demirtaş'a hapis cezası verildi!
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