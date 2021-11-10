Varis Nasıl Geçer? Varis Neden Olur?



Varis Nedir?

Varis Neden Olur?



Varis Belirtileri Nelerdir?



Varis Tehlikeli Mi?



Varis Tedavisi



Varis Nasıl Önlenir?

Genç Yaşta Varis Neden Olur?

Varis genellikle bacaklarda görülen bir sağlık problemidir. Genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen varis yaygın olarak kadınlarda ortaya çıkan hastalıklar arasında yer almaktadır. Varis tedavisi yapılmadığı zaman daha ciddi problemlere yol açabilmektedir. Bu sebepledikkatle incelenmeli vegerçekleştirilmelidir.vesorusu bu sebeple oldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır.Varis damarların deride mavi şekilde gözükmesidir. Varis genellikle ilk zamanlarda herhangi bir sorun teşkil etmez.Varis genellikle bacaklarda görülmektedir. Varis ortaya çıktığında genellikle görüntüsü dışında bir sıkıntı oluşturmamaktadır. Fakat bazı durumlarda ilerleyebilir ve ciddi rahatsızlıklar da ortaya çıkarabilmektedir.Varis birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle kadınlarda sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Varis ortaya çıktığında çoğu kişisorusunun cevabını merak etmektedir. Toplardamarlarda meydana gelen kapakçık problemi varise neden olmaktadır. Kan birikerek basınç oluşturur ve şişlik ortaya çıkar.genellikle bacakta meydana gelmektedir. İlk çıktığı anda görünüşü sebebiyle kolayca fark edilebilir.çin şu maddeleri de sıralayabiliriz;- Bacaklarda şişlikler- Ağrı- Damarların mavi ve mor renkte gözükmesi- Uyuşukluk- KaşıntıVarisler ilk zamanlarda herhangi bir sorun oluşturmuyor gibi durabilir. Fakat alanında uzman bir doktora danışarakalınması tavsiye edilmektedir. Varis ileri boyutlara geldiği zaman pıhtı atması ve benzeri sağlık problemlerini ortaya çıkarabilmektedir.Varis tedavisi için en kesin çözüm damarın çıkarılmasıyla oluşmaktadır. Zor iyileşmesi ve uğraştırıcı bir yöntem olması sebebiyle genellikle tercih edilmemektedir. Varis tedavisi için genellikle damar içine köpük verme yöntemi kullanılmaktadır. Fakat bu yöntem sonucunda genellikle varis sorunu tekrar ortaya çıkmaktadır. Lazerle tedavi de varis için kullanılan yöntemler arasında bulunmaktadır. Lazerden gelen ışın damarı yakarak tedavi gerçekleştirilmektedir.Varis ortaya çıktıktan sonra herhangi bir sorun ortaya çıkarmadığı sürece kişiyle beraber kalmaktadır. Bu sebeple varis oluşumuna izin vermemek oldukça önemlidir. Varis oluşmasını engellemek için düzenli egzersiz yapmak iyi bir çözüm olacaktır. Ayrıcasorusu için şu durumlar da tavsiye edilebilir;- Uzun süre ayakta durmamak- İdeal kiloda bulunmak- Çok dar giyinmemek- Bacak bacak üstüne atmamak- Sık sık bacakları yüksek bir noktaya koyarak dinlendirmek- Bacaklara masaj yapmakVaris genellikle kadınlarda görülen rahatsız edici bir durumdur. Yaşla beraber ortaya çıkabildiği gibi çevresel faktörlerden de etkilenebilmektedir. Bu sebeplesorusu oldukça merak edilmektedir. Gençlerde varis oluşumunda ağır sporlar yapmak, uzun süre ayakta durmak veya bacakları bir yere çarpmak etkili olabilmektedir. Varis kiloya bağlı olmasa da fazla kilolar kanda oluşan basıncı arttırdığı için risk taşımaktadır.