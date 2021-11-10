  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,25 - 11,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Varis Nasıl Geçer? Varis Neden Olur?

Varis çoğu kişide sıklıkla karşılaştığımız bir rahatsızlıktır. Çoğu kişi varis neden olur sorusuna cevap aramaktadır. Genellikle ilk başlarda sorun oluşturmasa bile ilerlediğinde bazı rahatsız edici sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Peki, varis neden olur? Varis belirtileri nelerdir? Varis nasıl önlenir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 10.11.2021 - 11:02 Güncelleme: 10.11.2021 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Varis Nasıl Geçer? Varis Neden Olur?
Varis genellikle bacaklarda görülen bir sağlık problemidir. Genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen varis yaygın olarak kadınlarda ortaya çıkan hastalıklar arasında yer almaktadır. Varis tedavisi yapılmadığı zaman daha ciddi problemlere yol açabilmektedir. Bu sebeple varis belirtileri dikkatle incelenmeli ve varis tedavisi gerçekleştirilmelidir. Varis nasıl geçer ve varis neden olur sorusu bu sebeple oldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır.


Varis Nedir?


Varis damarların deride mavi şekilde gözükmesidir. Varis genellikle ilk zamanlarda herhangi bir sorun teşkil etmez. Varis nedir? Varis genellikle bacaklarda görülmektedir. Varis ortaya çıktığında genellikle görüntüsü dışında bir sıkıntı oluşturmamaktadır. Fakat bazı durumlarda ilerleyebilir ve ciddi rahatsızlıklar da ortaya çıkarabilmektedir.

Varis Neden Olur?


Varis birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle kadınlarda sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Varis ortaya çıktığında çoğu kişi varis neden olur sorusunun cevabını merak etmektedir. Toplardamarlarda meydana gelen kapakçık problemi varise neden olmaktadır. Kan birikerek basınç oluşturur ve şişlik ortaya çıkar.


Varis Belirtileri Nelerdir?


Varis belirtileri genellikle bacakta meydana gelmektedir. İlk çıktığı anda görünüşü sebebiyle kolayca fark edilebilir. Varis belirtileri için şu maddeleri de sıralayabiliriz;

- Bacaklarda şişlikler
- Ağrı
- Damarların mavi ve mor renkte gözükmesi
- Uyuşukluk
- Kaşıntı




Varis Tehlikeli Mi?


Varisler ilk zamanlarda herhangi bir sorun oluşturmuyor gibi durabilir. Fakat alanında uzman bir doktora danışarak varis tedavisi alınması tavsiye edilmektedir. Varis ileri boyutlara geldiği zaman pıhtı atması ve benzeri sağlık problemlerini ortaya çıkarabilmektedir.


Varis Tedavisi


Varis tedavisi için en kesin çözüm damarın çıkarılmasıyla oluşmaktadır. Zor iyileşmesi ve uğraştırıcı bir yöntem olması sebebiyle genellikle tercih edilmemektedir. Varis tedavisi için genellikle damar içine köpük verme yöntemi kullanılmaktadır. Fakat bu yöntem sonucunda genellikle varis sorunu tekrar ortaya çıkmaktadır. Lazerle tedavi de varis için kullanılan yöntemler arasında bulunmaktadır. Lazerden gelen ışın damarı yakarak tedavi gerçekleştirilmektedir.


Varis Nasıl Önlenir?


Varis ortaya çıktıktan sonra herhangi bir sorun ortaya çıkarmadığı sürece kişiyle beraber kalmaktadır. Bu sebeple varis oluşumuna izin vermemek oldukça önemlidir. Varis oluşmasını engellemek için düzenli egzersiz yapmak iyi bir çözüm olacaktır. Ayrıca virüs nasıl önlenir sorusu için şu durumlar da tavsiye edilebilir;

- Uzun süre ayakta durmamak
- İdeal kiloda bulunmak
- Çok dar giyinmemek
- Bacak bacak üstüne atmamak
- Sık sık bacakları yüksek bir noktaya koyarak dinlendirmek
- Bacaklara masaj yapmak




Genç Yaşta Varis Neden Olur?


Varis genellikle kadınlarda görülen rahatsız edici bir durumdur. Yaşla beraber ortaya çıkabildiği gibi çevresel faktörlerden de etkilenebilmektedir. Bu sebeple gençlerde varis neden olur sorusu oldukça merak edilmektedir. Gençlerde varis oluşumunda ağır sporlar yapmak, uzun süre ayakta durmak veya bacakları bir yere çarpmak etkili olabilmektedir. Varis kiloya bağlı olmasa da fazla kilolar kanda oluşan basıncı arttırdığı için risk taşımaktadır.
Yunanistan'ın yalanına İçişleri'nden videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta
CHP'nin İSKİ'sinde her gün yeni bir vukuat!
Japonya’da kuş gribi alarmı: 143 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek
Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye tezkere teşekkürü ve görüşme daveti
Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde CHP'ye protesto!
İşsizlik rakamları açıklandı
Rus casus soruşturmasında son dakika gelişmesi
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu!
Lütfü Türkkan İYİ Parti'den neden ihraç edilmedi? Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi?
10 Kasım 1938 gazete manşetleri! Hüzün ve duygu yüklü 1938 manşetleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Erivan’a ‘fırsatı kaçırma’ uyarısı
Malatya’da çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Siyasilerden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle mesajlar
Türk ve dünya tarihine adı altın harflerle yazıldı: Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı
Emeklilikte yaşa takılanlar için formül masada! EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne? Komisyon kuruldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında gülümseten diyalog: Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun?
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Başkan Erdoğan'dan 'enerji' mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir
Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'

14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'

10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular