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Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İyi Parti Lideri Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
Ekleme: 10.11.2021 - 16:24 Güncelleme: 10.11.2021 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programa katıldı.

Meral Akşener, burada AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

GÜNCEL SORUNLAR ELE ALINDI

Görüşmede elçilerin sorularını yanıtlayan Akşener, güncel meseleleri de masaya yatırdı. Türkiye ve bölge gündemine ilişkin fikir alışverişi yapıldı. AB Rezidansı'ndaki basına kapalı gerçekleştirilen program, 1,5 saat sürdü.




BÜYÜKELÇİLERİN KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİ

Öte yandan büyükelçiler, geçtiğimiz aylarda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından büyükelçiler, Türkiye'ye karşı bildiri yayınlama küstahlığında bulunmuşlardı.




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