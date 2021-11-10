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Fahrettin Koca Eşi Kimdir? Hale Koca Kimdir?

Fahrettin Koca eşi olarak bilinen Hülya Koca da oldukça merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Hale Koca kimdir ve Hale Koca kaç yaşında soruları bu sebeple oldukça merak edilmektedir. Peki, Hale Koca kimdir? Fahrettin Koca eşi kimdir?

Ekleme: 10.11.2021 - 09:08 Güncelleme: 10.11.2021 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca Eşi Kimdir? Hale Koca Kimdir?
Dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını ile daha yakından tanıdığımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldukça merak edilen isimler arasındadır. Bu sebeple Fahrettin Koca eşi de sıklıkla araştırılmaktadır. Hale Koca ve Fahrettin Koca covid-19 virüsü ile mücadele ederken en çok araştırılan isimler arasında yer almaktadır. Hale Koca mesleği ve Hale Koca kimdir öğrenmek için haberin devamını takip edebilirsiniz.

Hale Koca Kimdir?


Fahrettin Koca eşi olarak araştırılan Hale Koca tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 sonra en çok araştırılan isimler arasında yer almaktadır. Hale Koca kimdir sorusu da bu sebeple çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Hale Koca 4 çocuk annesidir.





Fahrettin Koca Kimdir?


Fahrettin Koca hayatımıza giren salgınla beraber daha yakından tanıdığımız ve bu sebeple merak ettiğimiz isimler arasında yer almaktadır. Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Uzmanlığını ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları üzerine yapmıştır. 2018 senesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanarak Sağlık Bakanı olmuştur. Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası, Sağlık Meslek Komitesi ve Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği'ne üyedir. Fahrettin Koca, Hale Koca ile evlidir. Aynı zamanda 4 çocuk babası olan Fahrettin Koca halen Sağlık Bakanı görevini yürütmektedir.






Fahrettin Koca Nereli?


Fahrettin Koca hakkında birçok detay merak edilmektedir. Fahrettin Koca aslen Konyalıdır. Ayrıca Fahrettin Koca kaç yaşında sorusu da vatandaşlar tarafından aratılmaktadır. Fahrettin Koca 2 Ocak 1965 doğumludur. Fahrettin Koca 56 yaşındadır. Medipol Üniversitesi Hastanesi kime ait? İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı sayesinde kurulmuştur. Bu vakfın kurucusu ise Fahrettin Koca'dır. Medipol Üniversitesi 2009 senesinde kurulmuştur.

Fahrettin Koca Ne Doktoru?


Fahrettin Koca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Fahrettin Koca ne doktoru sorusu da bu sebeple merak edilmektedir. Fahrettin Koca Çocuk Sağlıklığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık yapmıştır. Fahrettin Koca aslında çocuk doktorudur. Şuanda Sağlık Bakanlığı görevini yürütmektedir. 

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