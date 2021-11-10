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Erivan’a ‘fırsatı kaçırma’ uyarısı

Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız’ın uzattıkları barış elinin, Ermenistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesini ve fırsatın da kullanılmasını istiyoruz” dedi

Erivan’a ‘fırsatı kaçırma’ uyarısı
Ekleme: 10.11.2021 - 09:22 Güncelleme: 10.11.2021 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Erivan’a ‘fırsatı kaçırma’ uyarısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Zafer Günü dolayısıyla gittikleri Azerbaycan'da gazetecilerle de bir araya geldi. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un da katıldığı toplantıda, Azerbaycan basınının sorularını yanıtlayan Akar, Azerbaycan ordusunun, Cumhurbaşkanı Aliyev'in emir ve komutasında, Savunma Bakanı Hasanov'un stratejik çalışmalarıyla 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

'YAŞASIN EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZ'

Akar, 44 günlük operasyonun sonucunda Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtardığını, öz topraklarının bağımsızlığını kazandığını belirterek, 'Şimdi ise yeni bir mücadele başladı, ekonomik bir mücadele. Oradaki insanların tekrar topraklarına dönmeleri, güven içinde yaşamalarına yönelik bir mücadele. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte çalışmak suretiyle haince oralara yerleştirilen ve masum halkın hayatını tehdit eden el yapımı patlayıcılar ve mayınlar başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikenin giderilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Orada temizlenen topraklar da çok şükür ekonomiye kazandırılıyor' diye konuştu. Bakan Akar, 'Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzattıkları barış elinin, Ermenistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesini ve fırsatın da kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Gürcistan, Rusya, İran, bunların hep beraber konuşmak suretiyle istikrar ortamının sağlanmasını bekliyoruz' dedi. Akar, açıklamalarını 'Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın ebedi kardeşliğimiz' diyerek tamamladı.

AZERBAYCAN TEZKERESİ TBMM'DE

TÜRK askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan 'Üçlü Bildiri'de, istikrarın korunması faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

'TSK MODELINI UYGULAYACAĞIZ'

AZERBAYCAN Savunma Bakanı Zakir Hasanov, 2. Karabağ Savaşı'nda yüksek düzeyde profesyonellik sergileyen Azerbaycan ordusundan çok sayıda askerin Türkiye'de eğitim gördüğünü bildirerek, orduyu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) modeline uygun olarak yeniden yapılandırdıklarını söyledi.

YİNE PROVOKASYON

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Ermenistan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ın Karabağ'da Rus unsurların kontrolündeki bölgeye gitmesini 'provokasyon' olarak nitelendirerek, benzer durumların tekrarı halinde 'saldırgan bölücülük ve terör eylemlerinin önlenmesi' için gerekli tedbirlerin alınacağı uyarısı yaptı.
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