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Apple'ın ilk bilgisayarı 400 bin dolara satıldı

Apple’ın ilk ürünü olan ve günümüze kalan az sayıdaki Apple-1 bilgisayardan biri, ABD'deki bir açık artırmada 400 bin dolara alıcı buldu.

Ekleme: 10.11.2021 - 13:12 Güncelleme: 10.11.2021 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Apple'ın ilk bilgisayarı 400 bin dolara satıldıABD'li teknoloji devi Apple'ın ilk ürünü olan Apple-1 isimli bilgisayar, şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 1976 yılında geliştirildi ve satışa sunuldu.

Toplamda 200 adet üretilen ve o zamanlar 666 dolara satışa sunulan Apple-1, günümüzde ise rekor fiyatlara alıcı buluyor.

400 BİN DOLARA SATILDI

Apple’ın ilk ürünü olan ve günümüze kalan az sayıdaki Apple-1 bilgisayardan birinin ABD'de açık artırmaya çıkacağını dün sizlerle paylaşmıştık.

Kasası nadir Hawai koa ahşabından yapılan ve sadece 200 adet üretilen çalışır vaziyetteki orijinal "Apple 1" bilgisayarı, açık artırmada 400 bin dolara satıldı.

Kaliforniya'daki John Moran Auctioneers açık artırma evinin verdiği bilgilere göre, bilgisayarın ilk kullanıcısının bir üniversite profesörü olduğu ve sonrasında bilgisayarı 650 dolar karşılığında bir öğrencisine sattığı ifade ediliyor.

Açık artırmada satılan orijinal bilgisayarın yanında kullanma kılavuzunun yer aldığı 2 kaset ve Apple yazılımı da verildi.

Apple'ın ilk modelinin tasarımcısı Wozniak ise, Apple-1 hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Apple-I, Apple-II ile kıyaslandığında korkunç derecede geride. Ancak Apple-I bilgisayarı dünyaya satın alınabilir ve kullanışlı bir bilgisayarın formülünü göstermiş oldu.

Tasarımlarımı Homebrew Computer Club'a ücretsiz olarak verdim. Bilgisayarların eğitim konusunda yardımcı olabileceğine olan inancım, ilk Apple-I bilgisayarını ortaokul öğrencilerine göstermek için kulüp üyemiz Liza Loop'a vermemi sağladı.

Apple-I bilgisayarına, 'kişisel' kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak kişisel bilgisayar diyebilirsiniz. Apple-I ve Apple-II, daha önce atılmamış adımları attı."
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