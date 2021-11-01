Ümit Özdağ CHP'yi böyle bombaladı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.Özdağ, CHP'nin Atatürk'ün partisi olmadığını belirterek, 'CHP, içinde artık Atatürk'ün ruhunun olmadığı partidir.' ifadeleriyle ana muhalefeti eleştirdi.CHP'ye oy veren kitle Atatürkçüdür yurtseverdir ama CHP'nin liderinden üst düzeydeki yönetici kadrolarının bir çoğuna kadar Atatürk'le sorunu olan insanlar olduğunu düşünmüyorum biliyorum. CHP'de Atatürk yok. CHP'de Atatürk olsaydı zaten biz şimdi siyaset yapmamıza gerek yoktu.' ifadelerini kullandı.