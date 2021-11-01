Hizmet etmiyor, olanı da dağıtıyor!

Ekrem İmamoğlu'na şirin görünmek için daha önce de Bursa Büyükşehir'in temizlediği deniz salyası için İstanbul Büyükşehir'e teşekkür eden Hayri Türkyılmaz'ın İstanbul sevdasına Mudanyalılar bir türlü anlam veremiyor. Güzelyalı Belediyesi tarafından 100 bin dolar karşılığında satın alınan ve Mudanya'daki Güzelyalı Yat Limanı'nda gemi otel ve restoran olarak hizmet veren Turan Emeksiz yolcu vapuru, Büyükşehir yasasının ardından Güzelyalı Belediyesi'nin kapatılmasıyla Mudanya Belediyesine geçmişti.CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanyalılar sormadan o vapuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretti.APAR TOPAR DEVİRTürkiye Denizcilik İşletmelerine ait olduğu dönemde şehir hatları işletmeleri bünyesinde kullanılan ve daha sonra Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla dönemin Güzelyalı Belde Belediyesi'ne 100 bin dolar bedelle devredilen Turan Emeksiz Vapurunun, İBB'ye devri için apar topar karar alan Türkyılmaz, devir işlemini gerçekleştirdi.Vapurun İstanbul'da müze, hastane veya kütüphane olarak yaşatılmak üzere İBB'ye devrettiklerini ifade eden Türkyılmaz'a Mudanyalılar tepki gösterdi. Uzun yıllardır Mudanyalıların kullandığı ve adeta kentin simgelerinden biri haline gelen vapurun devir işlemini gerçekleştiren CHP'li Türkyılmaz, yine soluğu İstanbul'da aldı.Çok sık bir şekilde İstanbul'a giden ve vatandaşların, "İstanbul'dan bir türlü gelemiyor" diyerek eleştirdikleri Türkyılmaz, çeşitli hediyeler alarak yine Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Vapurun devri ile ilgili müjdeyi İmamoğlu'na veren Türkyılmaz, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.