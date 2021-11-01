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Dev destek ödemesi! Kış boyunca sürecek: Başvurular e-Devlet'ten

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Elektrik tüketim desteğini ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize halihazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak" dedi.

Dev destek ödemesi! Kış boyunca sürecek: Başvurular e-Devlet'ten
Ekleme: 1.11.2021 - 14:30 Güncelleme: 1.11.2021 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Dev destek ödemesi! Kış boyunca sürecek: Başvurular e-Devlet'ten
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine katkıda bulunmak için toplam 2,5 milyar lira yardım verileceğini bildirdi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahipleri için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü, özellikle kışa yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti.

Yakacak yardımı için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan tahsis edilen 1,6 milyar liralık kömürü kış mevsiminde yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtacaklarını belirten Yanık, kış boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon lira olduğunu ifade etti.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ 6 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Elektrik tüketim desteğinde ise 2019'dan bu yana yapılan yardımın 6 milyar liraya ulaştığını aktaran Yanık, "Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda yaklaşık 920 milyon lira elektrik tüketim desteği vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Kış boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğini vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan elektrik tüketim desteğini ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize halihazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak."

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