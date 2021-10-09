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Afganistan'daki terör saldırısına kınama!

Afganistan'daki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kunduz eyaletinde bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ekleme Tarihi: 9 Ekim 2021 Cumartesi 01:13
Güncelleme Tarihi: 9 Ekim 2021 Cumartesi 01:14
Afganistan'daki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kunduz'daki camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısı nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

'MENFUR TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ'

Açıklamada, 'Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz.' ifadesi kullanıldı.


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