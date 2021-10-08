NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı!

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'e indi.



NASA mühendisleri Mars'tan toplanan kayaçları incelemek için Türkiye'deki Salda Gölü'nü kullanıyor.



Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ndeki mineral ve tortularının benzeri Mars'ın Jezero Krateri'nde bulunduğu için de NASA'nın Salda Gölü'ne ilgisi devam ediyor.



Uzay ajansı Instagram hesabından Salda Gölü'nün yeni bir fotoğrafını paylaştı.



“MARS'IN YÜZEYİ BU BÜYÜLEYİCİ SU GÖRÜNTÜSÜNDEN MAHRUM”



NASA'nın Instagram hesabındaki paylaşımda “Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul.” denildi.



NASA, Jezero Krateri'ndeki kayaçlarla Salda Gölü'ndeki kayaların birbirine benzediği düşüncesini tekrarladı.



‘YAŞAMIN SIRRI SALDA'



Yaşamın sırrının Salda Gölü'nde olduğunu aktaran NASA'da görevli bilim insanları, Mars'ın eski halini daha iyi anlamayı hedefliyor.



NASA bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurburchen, “Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak.” dedi.



Zurbuchen, “Bu göle sahip olduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.





