Milliler Norveç karşısında fırsat tepti!

2022 Dünya Kupası yolunda zorlu maçlarına devam eden milliler, Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçen Stefan Kuntz ile ilk maçına çıktı. Alman teknik adamın oldukça zorlu olan ilk karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.



İstanbul'da oynanan karşılaşma saat 21.45'te başladı. Maçın ilk dakikalarında oldukça etkili başlayan milliler, rakip yarı alanında baskı kurdu.



Önde basılan bir pozisyon sonucu Cengiz Ünder topu kazandı ve Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Boş pozisyonda topu kaleye gönderen Kerem, takımımızı 1-0 öne geçirdi.



Kariyerinde ilk milli takım golünü atan 22 yaşındaki genç oyuncu, golün ardından büyük sevinç yaşadı.



1-0'ın ardından oyunun kontrolünü elinde tutamayan A Milli Futbol Takımı, Norveç'in üst üste pozisyonlara girmesine engel olamadı. İlk yarının sonlarında ise Thorstvedt'in golü geldi.



Devrenin 1-1 eşitlikle sona erdiği Türkiye-Norveç maçının ikinci yarısında oyun temposu oldukça düştü ve başka gol olmadı.



Milliler, bu sonuçla 12 puana yükseldi ve G Grubu'nda 3. sıradaki yerini korudu. Norveç ise 14 puanla 2. sırada yer alıyor.





MAÇ SONUCU | TÜRKİYE 1-1 NORVEÇ



6' Kerem

41' Thorstvedt



MAÇTAN DAKİKALAR



6' Milli takımımız önde baskı sonucunda Cengiz Ünder'in pasında Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu.



20' Elyounoussi'nin şutunda Uğurcan Çakır topu kontrol etti.



23' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Berat'ın ters vuruşu direkten döndü. Savunmamız uzaklaştırdı.



36' Caner Erkin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, şutunu çekti ve top direğin yanından dışarı çıktı.



41' Norveç, Thorstvedt'in golüyle millilerimize karşı maçta beraberliği yakaladı.



50' Hakan Çalhaoğlu'nun havadan pasında topla buluşan Burak, dönerek vurdu ve top yan ağlarda kaldı.



Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve 1-1 eşitlikle sona erdi.



KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN İLK GOL



A Milli Takım formasıyla Norveç karşısında ilk 11'de şans bulan Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldız formayla ilk golünü kaydetti. Genç oyuncu, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.



BERAT ÖZDEMİR İLK KEZ MİLLİ



Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Berat Özdemir, kariyerinde ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.