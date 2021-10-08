USD (Alış - Satış) : 8,90 - 8,91 EURO (Alış - Satış) : 10,28 - 10,30
Ana Sayfa.
Güncel
CHP İBB'nin yalanı tescillendi!

CHP İBB'nin yalanı tescillendi!

T3 Vakfı İBB'den yardım aldığına dair iftiralar hakkında açtığı ve sonuçlanan bir davasından daha kazandığı 30 bin TL'yi, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi amacıyla iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğini açıkladı.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:49
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:55
CHP İBB'nin yalanı tescillendi!

Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Vakfımıza yönelik iftirada bulunan kişilerden mahkeme yoluyla kazandığımız tazminatları, mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz.' dedi.



Karar sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar ise 'Bir kez daha' yargı, @T3Vakfi 'mızın İBB'den ̧ nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi! Yalan büyük ama cezası küçük olunca yalanın da iftiranın da önünü almak mümkün olmuyor... Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, kurucu ve yöneticileri dışında kimseden bağış, yardım, ayni yardım, nakdi destek vb. kabul etmemektedir. Yürütmekte olduğu faaliyetlerin tamamı kendi bütçesinden karşılanmaktadır.' dedi



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı