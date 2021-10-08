CHP İBB'nin yalanı tescillendi!

Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Vakfımıza yönelik iftirada bulunan kişilerden mahkeme yoluyla kazandığımız tazminatları, mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz.' dedi.







Karar sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar ise 'Bir kez daha' yargı, @T3Vakfi 'mızın İBB'den ̧ nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi! Yalan büyük ama cezası küçük olunca yalanın da iftiranın da önünü almak mümkün olmuyor... Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, kurucu ve yöneticileri dışında kimseden bağış, yardım, ayni yardım, nakdi destek vb. kabul etmemektedir. Yürütmekte olduğu faaliyetlerin tamamı kendi bütçesinden karşılanmaktadır.' dedi





