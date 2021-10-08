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Sağlık
Bakan Koca'dan aşı çağrısı!

Bakan Koca'dan aşı çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısını yineledi. Bakan Koca, "Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta, çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 23:42
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 23:43
Bakan Koca'dan aşı çağrısı!

"Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızla Covid-19'un üstesinden geliriz. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta, çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak zorundayız. Böyle sürmesin. Bu hayatı değiştirelim."


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