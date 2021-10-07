USD (Alış - Satış) : 8,91 - 8,92 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
Ana Sayfa.
Dünya
Paşinyan'dan 'Karabağ'ı işgal ettik' itirafı

Paşinyan'dan 'Karabağ'ı işgal ettik' itirafı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'ı işgal ettiklerini itiraf etti. Ermeni diasporası üyeleriyle bir araya gelen Paşinyan, "Savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır. Bu yüzden Karabağ'ı geri vermek zorunda kaldık" dedi. Paşinyan ayrıca dolaylı bir şekilde Karabağ'ı 'ellerinde tutabileceklerine kimsenin inanmadığını' söyledi.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:26
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:27
Paşinyan'dan 'Karabağ'ı işgal ettik' itirafı

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yıl 44 günde tarihi bir zafer elde ederek Ermenistan işgali altındaki toprağı Karabağ'ı geri almıştı.

PAŞİNYAN İTİRAF ETTİ

Litvanya'ya ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki Ermeni toplumu ile bir araya geldiği görüşmede, Karabağ'ı işgal ettikleri itirafında bulundu.

"VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Paşinyan, "Savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır. Geri vermek zorunda kaldık. Onları tutmak yanlıştı. Aslında yedi ilçeyi koşulsuz iade etmeliydik" dedi.

"NEDEN EV YAPMADIK?"

Konuşmasında Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesinin ardından Şuşa'da hiç ev yapılmadığını söyleyen Paşinyan, "Bunun nedeni nedir?" diye sordu.

"ELİMİZDE TUTAMAZDIK"

Katılımcılardan birinin cevabı üzerine de "Karabağ'ı elimizde tutabileceğimizden kimse emin değildi. Sen söyledin ben söylemedim" şeklinde konuştu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı