Paşinyan'dan 'Karabağ'ı işgal ettik' itirafı

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yıl 44 günde tarihi bir zafer elde ederek Ermenistan işgali altındaki toprağı Karabağ'ı geri almıştı.



PAŞİNYAN İTİRAF ETTİ



Litvanya'ya ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki Ermeni toplumu ile bir araya geldiği görüşmede, Karabağ'ı işgal ettikleri itirafında bulundu.



"VERMEK ZORUNDA KALDIK"



Paşinyan, "Savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır. Geri vermek zorunda kaldık. Onları tutmak yanlıştı. Aslında yedi ilçeyi koşulsuz iade etmeliydik" dedi.



"NEDEN EV YAPMADIK?"



Konuşmasında Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesinin ardından Şuşa'da hiç ev yapılmadığını söyleyen Paşinyan, "Bunun nedeni nedir?" diye sordu.



"ELİMİZDE TUTAMAZDIK"



Katılımcılardan birinin cevabı üzerine de "Karabağ'ı elimizde tutabileceğimizden kimse emin değildi. Sen söyledin ben söylemedim" şeklinde konuştu.