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Pakdemirli duyurdu ödemeler başlıyor!

Pakdemirli duyurdu ödemeler başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerinin yarından itibaren hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 20:40
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 20:41
Pakdemirli duyurdu ödemeler başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."﻿


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