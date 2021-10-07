USD (Alış - Satış) : 8,91 - 8,92 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
Ana Sayfa.
Siyaset
HDP'den terör itirafı gibi paylaşım!

HDP'den terör itirafı gibi paylaşım!

İsveç’ten bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği’ni ziyaret etti. HDP, İsveç heyetini bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:48
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:55
HDP'den terör itirafı gibi paylaşım!

İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. Heyet HDP üyeleri tarafından karşılandı. HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti.

TERÖR İTİRAFI GİBİ PAYLAŞIM!

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraflarda duvarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ve terör elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın olduğu tablolar dikkat çekti.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı