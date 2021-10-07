HDP'den terör itirafı gibi paylaşım!

İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. Heyet HDP üyeleri tarafından karşılandı. HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti.



TERÖR İTİRAFI GİBİ PAYLAŞIM!



Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraflarda duvarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ve terör elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın olduğu tablolar dikkat çekti.





