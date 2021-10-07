Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.



Sözkonusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir.



Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz."