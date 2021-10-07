Bir askerimiz şehit düştü!

Suriye Elbab'da yapılan tanksavar saldırısı sonucu Samsunlu Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, şehit oldu.



Şehidin acı haberi Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin yakınlarına verildi. Şehidin baba evine Tekkeköy Belediyesi tarafından dev Türk bayrağı asıldı.



Şehidin babasının Ukrayna'da çalıştığı bildirildi. Bekar olan, bir de kız kardeşi bulunan Özköse'nin naaşını saat 15.00'te Gaziantep Havalimanı'ndan kalkacak askeri uçakla Samsun'a getirilmesi planlanıyor.







Şehidin yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



'Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kahraman silah arkadaşımız Tayfun Özköse, bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı dilerim' dedi.

