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Başkan Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım: Annem...

Başkan Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım: Annem...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat yıl dönümde birlikte çekilmiş oldukları fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımına, "Annem..." notunu düşütü.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 21:28
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 21:35
Başkan Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım: Annem...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bundan 10 yıl önce 7 Ekim 2011 tarihinde annesi Tenzile Erdoğan'ı ebediyete uğurladı. Annesine olan bağlılığı ile bilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesinin vefatının 10. yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşım herkesi duygulandırırken, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşıma 'Annem' notunu düştü.


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