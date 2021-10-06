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TBMM Başkanı Şentop, İtalya’da

TBMM Başkanı Şentop, İtalya’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 7’inci G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne ( P20 ) katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 21:24
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 21:24
TBMM Başkanı Şentop, İtalya’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte 7'inci G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Şentop ve beraberindeki heyet, yerel saatle 18.15'te Ciampino Havalimanına inerken, Şentop'u havaalanında Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik mensupları karşıladı. Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Gücük'ün onurlarına vereceği akşam yemeğine katılacak.


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