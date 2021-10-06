Güney Kore dizisi Squid Game farklı senaryosu ile kısa sürede dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Netflix'i kasıp kavuran Squid Game hakkında merak edilenleri sizin için derledik.



İşte Squid Game hakkında bilinmeyen 3 gerçek...





1- SENARYOSU 10 YIL ÖNCE YAZILDI



Squid Game dizisinin yönetmeni, senaryosunu 2008 yılında yazmaya başlamış 2009'da tamamlamış. Projeye soğuk bakan oyuncular ve yapımcı nedeniyle dizinin çekimleri 2019 yılında yapılabilmiş.





2- İZLEYENLER YAYINLANAN HESAP NUMARASINA PARA GÖNDERDİLER



Dizide ekrana getirilen bir hesap numarasına izleyenler tarafından para gönderildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dizinin yönetmeni Hwang Dong Hyuk, hesabın yapımcılardan birine ait olduğunu ekiple konuştuklarını ve bu hesabı kullanmaya karar verdiklerini söyledi. Açıklamalarına devam eden yönetmen daha sonra hesabı kapatacakları konusunda anlaştıklarını söyledi.





3- KARTLARDA GÖSTERİLEN NUMARA GERÇEK ÇIKTI



Dizide oyunlara katılacak olan oyunculara dağıtılan kartvizitin üzerinde yazılı olan numara gerçek çıktı. Telefon numarasının sahibi Netflix yetkililerine ulaşarak yaşadığı zor durumdan bahsetti.



Durum karşısında ekip özür dilerken numarasını değiştirmesinin iyi bir çözüm olacağını söyledi.



