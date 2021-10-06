USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Sinema
Squid Game hakkında bilinmeyen 3 gerçek!

Squid Game hakkında bilinmeyen 3 gerçek!

Netflix'te yayınlanan Güney Kore dizisi Squid Game, kısa sürede dünyada büyük ses getirdi. Dizideki detaylar izleyicinin dikkatinden kaçarken bilinmeyen 3 gerçeği haberimizde derledik. İşte Squid Game hakkında bilinmeyen 3 gerçek...

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:46
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:48
Squid Game hakkında bilinmeyen 3 gerçek!

Güney Kore dizisi Squid Game farklı senaryosu ile kısa sürede dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Netflix'i kasıp kavuran Squid Game hakkında merak edilenleri sizin için derledik.

İşte Squid Game hakkında bilinmeyen 3 gerçek...


1- SENARYOSU 10 YIL ÖNCE YAZILDI

Squid Game dizisinin yönetmeni, senaryosunu 2008 yılında yazmaya başlamış 2009'da tamamlamış. Projeye soğuk bakan oyuncular ve yapımcı nedeniyle dizinin çekimleri 2019 yılında yapılabilmiş.


2- İZLEYENLER YAYINLANAN HESAP NUMARASINA PARA GÖNDERDİLER

Dizide ekrana getirilen bir hesap numarasına izleyenler tarafından para gönderildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dizinin yönetmeni Hwang Dong Hyuk, hesabın yapımcılardan birine ait olduğunu ekiple konuştuklarını ve bu hesabı kullanmaya karar verdiklerini söyledi. Açıklamalarına devam eden yönetmen daha sonra hesabı kapatacakları konusunda anlaştıklarını söyledi.


3- KARTLARDA GÖSTERİLEN NUMARA GERÇEK ÇIKTI

Dizide oyunlara katılacak olan oyunculara dağıtılan kartvizitin üzerinde yazılı olan numara gerçek çıktı. Telefon numarasının sahibi Netflix yetkililerine ulaşarak yaşadığı zor durumdan bahsetti.

Durum karşısında ekip özür dilerken numarasını değiştirmesinin iyi bir çözüm olacağını söyledi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı