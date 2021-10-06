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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yalan üstüne yalan!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yalan üstüne yalan!

Türkiye'yi büyütecek ve kalkındıracak bütün yatırımlara karşı çıkan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Niye yaptılar diye hiç sormadım" diyerek dev projelerin hiçbirine karşı çıkmadıklarını savundu. Kılıçdaroğlu, Otoyollar, köprüler ve tüneller yapıyorlar; gayet güzel. İhtiyaç varsa yapılır" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:40
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:41
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yalan üstüne yalan!

'Bu hükumet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim alkışlayacak halimiz yok' açıklamasını yapan CHP, Türkiye'nin dev projelerine bugüne kadar hep karşı çıktı.

YATIRIMLARA KARŞI ÇIKTI

Bugüne kadar İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yusufeli Barajı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü gibi birçok proje, CHP'ye rağmen hayata geçirildi.

'KARŞI ÇIKMADIK' ÇIKIŞI

Ancak, Mersin'de Nakliyeciler Buluşmasında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar hiçbir proje karşı çıkmadığını öne sürdü.

'İHTİYAÇ VARSA YAPILIR'

Kılıçdaroğlu, 'Otoyollar, köprüler ve tüneller yapıyorlar; gayet güzel. Niye yaptınız diye hiç sormadım? İhtiyaç varsa yapılır' ifadelerini kullandı.


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