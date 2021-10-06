HSK'dan yeni kararname!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince; Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerini kapsayan mazeret kararnamesi tamamlandı. Kararnamede, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre’nin yerine Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Öztürk getirildi.