HSK'dan yeni kararname!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince; Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerini kapsayan mazeret kararnamesi tamamlandı. Kararnamede, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre’nin yerine Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Öztürk getirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince 359 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını kapsayan mazeret kararnamesi yayımlandı. Kararname ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin yerine Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Öztürk getirildi.
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