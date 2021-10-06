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HSK'dan yeni kararname!

HSK'dan yeni kararname!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince; Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerini kapsayan mazeret kararnamesi tamamlandı. Kararnamede, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre’nin yerine Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Öztürk getirildi.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 20:02
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 20:12
HSK'dan yeni kararname!

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince 359 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını kapsayan mazeret kararnamesi yayımlandı. Kararname ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin yerine Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Öztürk getirildi.

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