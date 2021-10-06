Bilim kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.



Rastgele belirlenen bazı okullarda PCR taraması geçtiğimiz hafta başladı.



Toplantıda, 10 pilot ilde başlatılan çalışmanın ilk sonuçları değerlendirilecek.



Bir diğer gündem başlığı ise aşılama takvimi olacak. BioNTech aşısının uygulanmaya başladığı nisan ayında çift doz aşı olanlar için 6 aylık süre bu ay doluyor.



