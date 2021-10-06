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BBN Türk'ten iki bomba transfer! Program bu hafta başlıyor

BBN Türk'ten iki bomba transfer! Program bu hafta başlıyor

BBN Türk TV kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kanal yönetimi son olarak iki bomba ismi bünyesine kattığını ve programın bu hafta başlayacağını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:38
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:42
BBN Türk'ten iki bomba transfer! Program bu hafta başlıyor

BBN Türk TV iki yeni transfer birden yaptı. Gazeteci yazar Talat Atilla ve gazeteci yazar Tamer Korkmaz artık Medya Grup başkanlığını Fahrettin Damga'nın yaptığı BBN Türk'te program yapacak.

Her cuma 20:30'dan 22:30'a kadar yayınlanacak programda siyaset ve aktüel konular yer alacak.

8 Ekim Cuma günü başlayacak ilk yayının konukları Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve gazeteci yazar Fatih Altaylı olacak.



Fatih AltaylıSiyaset MeydanıTelevizyon Programı


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