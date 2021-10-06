BBN Türk'ten iki bomba transfer! Program bu hafta başlıyor

BBN Türk TV iki yeni transfer birden yaptı. Gazeteci yazar Talat Atilla ve gazeteci yazar Tamer Korkmaz artık Medya Grup başkanlığını Fahrettin Damga'nın yaptığı BBN Türk'te program yapacak.



Her cuma 20:30'dan 22:30'a kadar yayınlanacak programda siyaset ve aktüel konular yer alacak.



8 Ekim Cuma günü başlayacak ilk yayının konukları Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve gazeteci yazar Fatih Altaylı olacak.







