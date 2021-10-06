Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.



ÇAVUŞOĞLU DA GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Pacheco'yu ağırladık. Parlamenter diplomasiyi önemsiyoruz. PAB'ın düzensiz göçle ilgili çalışmalarını da destekleyeceğiz.' ifadesini kullandı.

