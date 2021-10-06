USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
Bakan Soylu'dan flaş 'terörist' açıklaması!

Bakan Soylu'dan flaş 'terörist' açıklaması!

Terör örgütü PKK'ya yönelik ''Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var'' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum'' dedi.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:16
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:48
Bakan Soylu'dan flaş 'terörist' açıklaması!

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlkbahar yaz operasyonlarını tamamladık, sonbahar kış operasyonlarına başlıyoruz. İlkbahar yaz operasyonlarında 9.630 operasyon planlamıştık, 10 bin 850 operasyonla kapattık.

127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey teröristtir. Kalan silahlı eleman sayısı 181, bu yılki katılım sayısı 40'tır. Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var.

Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı