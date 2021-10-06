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Arkadaşlarını yaşatmak için gömdüler!

Arkadaşlarını yaşatmak için gömdüler!

Bursa'da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi Engin A. (19) 'vücudundaki elektriği alsın' diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü. Engin A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:33
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:36
Arkadaşlarını yaşatmak için gömdüler!

İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı.



Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, 'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.’yı toprağa gömdü.



Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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