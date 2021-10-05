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Yaay yeni özelliğini duyurdu!

Yaay yeni özelliğini duyurdu!

Dün; WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta yaşanan erişim sorununun ardından kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen yerli sosyal medya uygulamaları arasında yer Yaay, canlı yayın özelliğini duyurdu. Yaay’ın canlı yayın özelliği sayesinde kullanıcılar merak ettikleri bir çok konuda canlı yayınları takip edebiliyor.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 18:24
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 18:25
Yaay yeni özelliğini duyurdu!

Dün; anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ta bir çökme yaşandı. WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamadı. Sıkça kullanılan sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'da da çökme yaşandı.

Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Facebook'un altyapı direktörü Janardhan, yaklaşık 7 saat süren kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Facebook, kesinti sonrası kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu.

YERLİ UYGULAMALARA TALEP ARTTI

Öte yandan Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişemeyen vatandaşlar, BiP ve Yaay gibi yerli uygulamalar sayesinde yakınlarıyla kesintisiz iletişim sağladı. Yaay, bugün yeni bir özelliğini daha kullanıma sundu. Sosyal medya uygulaması Yaay, canlı yayın özelliğini duyurdu.

Yaay'ın canlı yayın özelliği sayesinde kullanıcılar merak ettikleri bir çok konuda canlı yayınları takip edebiliyor.

YAAY NEDİR?

Yaay, Türkiye merkezli bir sosyal medya platformudur. Türk Telekom çatısı altındaki TT Ventures tarafından 2 Eylül 2020'de açıldı. Twitter'a benzerliği ile dikkat çeken Yaay, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına sunduğu rozetler, diğer platformlarından ayrışıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebiliyor.

İlk sürümü Eylül 2020'de yayınlanan uygulama, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir.

YAAY UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ

Yaay uygulamasına bakıldığında bazı açılardan Twitter'a benzetebiliriz. İlk olarak mikroblog kısmı dikkat çekiyor. Bununla birlikte paylaşımlar yanıtlanıyor, beğeniliyor. Ancak beğenme kısmı daha çok Facebook gibi. Paylaşımlar Twitter'daki gibi retweet yapılabiliyor.

Yaay'ın en dikkat çekici kısımlarından birisi ise 'beğenmeme' butonu. Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal platformlardaki kullanıcılar uzun zamandır beğenmeme butonu istiyordu. Bu konu bazı zamanlar haberler ile gündeme geldi, ama beğenmeme özelliği hiç bir zaman sosyal medya uygulamalarına eklenmedi. Kısaca kullanıcılar Yaay'da paylaşımları beğenmeme özelliğini kullanabilecek.

Yaay, sosyal medya platformlarındaki pek çok özelliği tek bir uygulamada bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yaay'ın kurucusu Emre Meriç, "Yaay'ı yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdık. Uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay'ın kullanımının kabul göreceğine inanıyoruz. Tüm alt yapı geliştirmelerimizi evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdik" dedi.

Yaay'ın hayata geçmesi ile beraber sürekli kendini yenilemeye devam edeceğini söyleyen Meriç, "Yaay'ı sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz" diye konuştu.

Yaay'da yer alacak rozet ve puan sistemi önümüzdeki dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak. Yaay kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlar ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

Yaay'i kullanmak isteyen kullanıcılar Google Play Store ve AppStore'dan indirebilir, uygulamaya kayıt olduktan sonra kullanmaya başlayabilirler.


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