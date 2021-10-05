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Romanya'da hükümet düştü!

Romanya'da hükümet düştü!

Adalet Bakanı Stelian Ion'un görevine son veren Romanya Başbakanı Florin Citu'nun başında olduğu azınlık hükümeti, meclise verilen gensoru önergesinin kabulüyle birlikte düştü.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 19:50
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 19:56
Romanya'da hükümet düştü!

Avrupa Birliği’nin (AB) en fakir üye ülkelerinden biri olan Romanya’da siyasi kriz patlak verdi.

Başbakan Florin Citu’nun 9 ay önce kurduğu azınlık hükümeti Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından meclise verilen gensoru önergesi 281’e oyla kabul edildi.

Gensoru önergesine eski koalisyon ortağı Romanya’yı Kurtar Birliği ve Özgürlük, Birlik ve Dayanışma Partisi (USR-Plus) ve aşırı sağcı Rumen Birliği için İttifak (AUR) partisi tarafından desteklendi.

EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLDİ
Gensoru önergesinin kabul edilmesi için mecliste bulunan 466 milletvekilinden 234’ünün lehte oy vermesi gerekirken, Citu hükümetine karşı verilen gensoru önergesi ezici çoğunlukla kabul edilmiş oldu.

ROMANYA'DAKİ SİYASİ KRİZ
Siyasi kriz yaklaşık 1 ay önce Citu’nun bir bölgesel kalkınma programını imzalamadığı için USR-Plus’tan Adalet bakanı Stelian Ion’u görevden almasıyla başlamış, USR-Plus, üç partili koalisyondan ayrılmıştı.

Devlet Başkanı Klaus Iohannis, hükümetin düşmesinin ardından yeni bir başbakan aday göstermeden önce tüm meclis partileriyle görüşme yapacak. Citu, ise 45 gün boyunca hükümetin başında kalabilir. Milletvekilleri iki kez yeni bir başbakan üzerinde anlaşmaya varamazlarsa Citu yeniden başbakan olarak atanabilir. Ülkede erken seçim düşük ihtimal olarak gözükürken, uzmanlar USR’nin yeni bir başbakan ile eski koalisyonu yeniden kuracağını düşünüyor.


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