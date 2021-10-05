MasterChef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neredeydi?

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef son bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Oyunun son aşamasında; veda eden son isim belirlenirken Şef Hasan'ın yokluğu insanların dikkatinden kaçmadı. Bunun üzerine; "Şef Hasan elendi mi? Son bölümde neden Şef Hasan yok?" sorusuna yanıt arayan dizinin izleyicileri konuyla ilgili bilgileri merak etti. Peki MasterChef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yoktu? İşte yanıtı…
TV8 ekranlarında ekrana gelen yemek yarışması programı MasterChef'in final bölümünde Hasan Biltekin'in yer almaması izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Bunun üzerine izleyiciler 'Şef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yoktu?' Sorusuna yanıt aradı. Mehmet Şef ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte “MasterChef Hasan Elendi Mi?” sorusunun yanıtı…