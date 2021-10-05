MasterChef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neredeydi?

TV8 ekranlarında ekrana gelen yemek yarışması programı MasterChef'in final bölümünde Hasan Biltekin'in yer almaması izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Bunun üzerine izleyiciler 'Şef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yoktu?' Sorusuna yanıt aradı. Mehmet Şef ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte “MasterChef Hasan Elendi Mi?” sorusunun yanıtı…





MasterChef Hasan Elendi Mi? MasterChef Hasan Son Bölümde Neden Yoktu?



MasterChef Hasan Kimdir?



MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde Hasan Şef oyunda yoktu. Hasan Şef'in durumuyla ilgili açıklama Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. Jüri Mehmet Şef 'Hasan bugün özel bir durumu nedeniyle aramızda olamayacak' açıklamasıyla, sadece bir bölüme mahsus olarak programa katılamadığını dile getirdi.27 yaşında Nevşehirli Hasan Biltekin. Biltekin 184 cm boyunda olup Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksekokulu mezunudur. Hasan Biltekin liseden beri gıda sektörünün içinde ve Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefidir. Hasan Biltekin, yemek yarışmalarında birçok madalya ve kupa kazanmıştır.“MasterChef Hasan Elendi Mi?” ve “MasterChef Hasan Son Bölümde Neden Yoktu?” sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekildedir.