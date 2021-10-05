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Eylül ayının en iyi android telefonları!

Eylül ayının en iyi android telefonları!

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, eylül ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 11:43
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 11:50
Eylül ayının en iyi android telefonları!

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz eylül ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Tüm modellerin Snapdragon 888 işlemci serisinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.

LİDER DEĞİŞTİ: NUBIA RED MAGIC 6S PRO

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, eylül ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Nubia Red Magic 6S Pro oldu. 857 bin 918 puan alan telefon, aylardır zirvede yer alan Xiaomi Black Shark 4 Pro'yu geçmeyi başardı.



Listenin ikinci sırasında ise 837 bin 715 puan alan Xiaomi Black Shark 4 Pro yer alıyor. 12GB RAM ve 256GB depolamaya sahip telefon, gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise 836 bin 943 puan alan Vivo x70 Pro+ bulunuyor.

EN İYİ 10 ANDROID TELEFON

AnTuTu'nun eylül ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

Nubia Red Magic 6S: 857 bin 918 puan
Xiaomi Black Shark 4 Pro: 837 bin 715 puan
Vivo X70 Pro+: 836 bin 943 puan
iQOO 8 Pro : 836 bin 410 puan
Asus ROG Phone 5 : 828 bin 509 puan
iQOO 8: 826 bin 460 puan
OnePlus 9 Pro: 822 bin 130 puan
OnePlus 9 : 809 bin 562 puan
Realme GT: 805 bin 786 puan
Xiaomi Mix 4 : 803 bin 422 puan



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