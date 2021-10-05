USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Siyaset
Duran Kalkan: CHP, HDP ile birlikte olmaya devam etmeli

Duran Kalkan: CHP, HDP ile birlikte olmaya devam etmeli

CHP; HDP'nin, 2023 seçimlerinde de ittifak içinde bulunmasını talep ederken PKK'dan, bu talebe destek geldi.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 14:21
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 14:24
Duran Kalkan: CHP, HDP ile birlikte olmaya devam etmeli

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında HDP gerginliği yaşanıyor.

Bir önceki seçimlerde CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na İyi Parti, HDP şartı koydu.

İyi Parti yaptığı açıklamalarda, HDP'yi bir sonraki seçimlerde ittifakta görmek istemezken CHP'nin de HDP ısrarı devam ediyor.

KANDİL'DEN CHP'YE TAVSİYE

Konuyla ilgili Kandil'den, CHP ve HDP'ye öneri geldi.

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğunu belirterek ittifakın devam etmesini söyledi.

"MUHTAÇSINIZ"

HDP'nin son seçimlerde CHP'nin önünü açtığını belirten Kalkan, " Mesela HDP’nin bu çıkışı; bazı CHP’liler ters yorumlayabilir ama öyle değil, CHP’lilerin de önünü açtı. Güçlendirdi. İrade kazandırdı. Yoksa AK Parti-MHP’nin koltuk değneği olmuştu yani. Demokratik çıkış, demokratik öncülük tabii ki bir irade kazandırıyor onlara da. Bu bakımdan HDP’ye muhtaçtırlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler." ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı