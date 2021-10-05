Bitcoin'de rekor! Son 15 günde...

Bitcoin öğleden sonra günlük yüzde 5 yükselişle 50 bin 200 doları aştı. Böylelikle 40 bin dolarlık seviyelerde alım yapanlara birim başına en az 9 bin 500 dolar, yani 85 bin lira kazandırdı.



BITCOIN ÖĞLEDEN SONRA KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI



Kripto para piyasasında en büyük hacme sahip olan Bitcoin, uzun süre 48 bin dolarlık seviyelerdeyken, bugün öğleden sonra yükselişe geçti. Bu sabah 50 bin doların hafif altında seyreden Bitcoin, öğleden sonra kritik seviyeyi aşarak yüzde 5 yükseldi ve 50 bin 205 dolara ulaştı.



Bitcoin en son 9 Temmuz'da bu seviyeyi görmüştü.



ETHEREUM GÜNLÜK YÜZDE 2,1 YÜKSELDİ



En fazla işlem gönen ikini kripto para konumundaki olan Ethereum ise günlük yüzde 2,1 yükselerek 3 bin 410 dolara çıktı.



BINANCE COİN ÜÇÜNCÜ KRİPTO PARA OLMAYI SÜRDÜRDÜ



Binance Coin de yüzde 3,4 değer kazandı. Cardano'daki (ADA) yükseliş yüzde 1,9'da kaldı. Böylece Binance Coin 73 milyar 100 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük üçüncü kripto para olmaya devam ederken Cardano'nun toplam piyasa değeri 71 milyar 500 milyon dolar oldu.



DOGECOIN ELON MUSK'IN JESTİ İLE YÜKSELDİ



İlk 10'daki kripto paralarda en dikkat çekici yükselişlerden birisi yüzde 10 ile Dogecoin'de yaşandı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi bir köpeğin fotoğrafını paylaşması para biriminin yükselişte etkili oldu.



KRİPTO PARA LİSTESİNDE İLK 100 PARA BİRİMİNDEN 74'Ü YÜKSELDİ



Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 74'ü dolar bazında değer kazandı.







15 GÜNDE 85 BİN LİRADAN FAZLA KAZANDIRDI



Bitcoin'in 15 gün önce 40 bin 651 dolardan alındığını varsayarsak, bugün en yüksek seviyesi olan 50 bin 308 dolardan satıldığında 1 birimi karşılığında 9 bin 557 dolar yani 85 bin lira seviyesinde kazandırdığı görülüyor.