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Tahir Sarıkaya Müjdat Gezen'e ateş püskürdü!

Tahir Sarıkaya Müjdat Gezen'e ateş püskürdü!

Beyaz TV'de Uyan Türkiyem programını sunan Tahir Sarıkaya, siyasi söylemleriyle sık sık tepki çeken Müjdat Gezen'e ateş püskürdü.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:45
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:56
Tahir Sarıkaya Müjdat Gezen'e ateş püskürdü!
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Beyaz TV'de Uyan Türkiyem programını sunan Tahir Sarıkaya, siyasi söylemleriyle sık sık tepki çeken Müjdat Gezen'e ateş püskürdü. Sarıkaya, 'Mehter Marşıyla geldiler, İzmir Marşıyla gidecekler' ifadelerini kullanan Müjdat Gezen için 'Siyaşetçiysen siyaset yap oy verelim. Sanatçıysan sanat yap izleyelim. Müjdat Gezen sanat yapıyorum diyerek siyasetin ötesine geçemiyor. Sarhoş tiplemeleri ve ayı oynatan adamdan başka Müjdat Gezen'i ne ile gördük? Levent Kırca'nın tırnağı bile olamaz Müjdat Gezen. Atatürk'ü anlamamış bir Atatürkçü!' dedi.


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