Sigaraya zam geldi

Tütün ürünlerine uygulanan vergi değişiklikleri sonrası tiryakileri üzecek bir gelişme yaşandı.



Sigaranın paket fiyatına zam geldi.



1'ER LİRA ZAMLANDI

Zam, Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine yansıtıldı.



Son zamla birlikte 16 lira olan sigaralar 17, 17 lira olanlar 18, 18 lira olanlar 19 lira oldu.



EN UCUZ SİGARA 15.50 LİRA

Bu zamma göre en ucuz sigara 15.50 lira olarak belirlendi.



Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarılmıştı.



Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.



SON ZAMDAN SONRA SİGARA FİYATLARI

Sigaraya gelen son zamla fiyatlar şöyle güncellendi:



Marl ED: 17.00 TL



Marl To: 18.00 TL



Marl: 19.00 TL



Parl: 19.50 TL



Parl MID: 18.50 TL



Mur: 17.00 TL



Chst: 15.50 TL