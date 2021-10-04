USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Dünya
Nobel Tıp ödülünün sahipleri açıklandı!

Nobel Tıp ödülünün sahipleri açıklandı!

Bu seneki Nobel Tıp Ödülünü sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden David Julius ve Ardem Patapoutian aldı. Bu yıl koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin adı ödül için sık sık geçiyordu.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:39
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 13:00
Nobel Tıp ödülünün sahipleri açıklandı!

Nobel Tıp Ödülünü sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden David Julius ve Ardem Patapoutian aldı.

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında açıklanan ödüller için İsveç Akademisi, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Karolinska Enstitüsü'ndeki Nobel Meclisi ve Norveç Nobel Komitesi, oylama yaparak 2021 yılının ilk ödülü olan Psikoloji veya Tıp dalında ödül sahibini belirledi.



Buna göre David Julius ile Ardem Patapoutian, 'sıcaklık ve dokunma reseptörlerini' keşfettikleri için Nobel Ödülü'nü aldı.



ŞAHİN VE TÜRECİ'NİN ADI GEÇİYORDU

Ödül için Türk bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin de adı geçiyordu. Türk bilim insanları salgınına karşı geliştirdikleri mRNA aşısıyla dünya çapında tanınmıştı.



BUGÜNE KADAR 111 NOBEL VERİLDİ

Psikoloji veya Tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi. Nobel Ödülü kazananlar ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacaklar ve ödül seremonisi Aralık ayında Oslo'da yapılması bekleniyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı