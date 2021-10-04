Muğla'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.03'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.



HERHANGİ BİR OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI



AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.

