Emine Erdoğan'a itibar suikastı!

Tarih 29 Mart 2015. Yeni Şafak Pazar Eki'nde “Sade hayat Saray mutfağında” başlığıyla yayımlanan içerikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, mutfak tercihleri ve sade yaşam üzerine önerilerini aktarıyor.



Konu Anadolu geleneği olan kurutulan sebze ve meyvelere geldiğinde Emine Erdoğan, 2013'ten 2020'ye kadar Mali Cumhurbaşkanı olarak görev yapan İbrahim Boubacar Keita'nın eşi Aminata Keita'yla arasında geçen bir konuşmayı örnek veriyor.







6 YIL ÖNCEKİ DİYALOG



Ocak 2015'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretinde Aminata Keita, ‘en güzel mangoların kendi memleketlerinde yetiştiğini ancak bu meyvelerin çok kolay bozulmasından dolayı ihracat zor yaptıklarını' anlatıyor.



Bunun üzerine Emine Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanının eşine, mutfaklarda meyveler fazlaysa kurutarak sakladıklarını söylüyor ve Keita'ya da mango kurusu yaparak ithalatı artırmalarını öneriyor.







Altı yıl önce iki First Lady arasında yaşanan basit bir diyalog, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik itibar suikastine dönüştürüldü.



İLK KİM PAYLAŞTI?



İlk olarak Rapor isimli provokatif bir hesap tarafından “Emine Erdoğan'dan mutfakta tasarruf önerisi: Mangoyu kurutup saklayın” ifadesiyle paylaşıldı.







Yaptığı paylaşımın eski ve yanlış olduğu tepkileri gelince hesap, 10.18'de yaptığı paylaşıma 12.52'de, Emine Erdoğan'ın sözlerinin 2015 yılına ait olduğuna dair ekleme yaptı.







Ancak siyaseti yalan ve iftira üzerine kuran, vekilleri ile yöneticilerinin ağızlarından yalan düşmeyen CHP tarafından bu çarpıtma itibar suikastine dönüştürüldü.



CHP YALANA SARILDI



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Rapor isimli hesabın paylaşımını alıntılayarak '60 yaşındayım. Mango nasıl bir yiyecektir. Nasıl yenilir. Bugüne kadar daha yemedim. Milletin yüzde 99'unun Mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum. Günaydın Türkiye'm. Mangoyu merak ediyorum ya siz! Saray böyle bir şey! Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor. Birileri mango kurutmayı öneriyor' ifadelerini kullandı.







Emine Erdoğan'ın sözlerine dair hiçbir sorgulama yapmayan ve olayın gerçek yüzünü araştırmayan CHP'li Tanal, Emine Erdoğan'ı hedef gösterdi.



MUHALİF MEDYA YAYDI



Bu yalan, CHP'li isimler tarafından yapılan paylaşımlar sonrası birçok muhalif medya organı tarafından da olayın gerçek yüzüne yer verilmeden haberleştirildi.







